Власти США подали в суд на eBay

Министерство юстиции утверждает, что eBay разрешила продажу более 343 000 устройств, предназначенных для обхода контроля выхлопов автомобилей, что позволяет автомобилям вырабатывать больше энергии и достигать более высокой топливной эффективности, обходя при этом требования по выбросам.

Кроме того, eBay обвиняется в том, что она позволила продать 23 тыс незарегистрированных, неправильно маркированных или ограниченных в использовании пестицидов. Компания также обвиняется в распространении 5614 средств для удаления лакокрасочных покрытий, содержащих метиленхлорид - опасное химическое вещество, связанное с различными рисками для здоровья.

В иске утверждается, что eBay располагает средствами для предотвращения подобных незаконных сделок на своей платформе, но не делает этого.

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