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Опубликовано 05 июля 2025, 20:15
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Власти США разрешили Apple и Google работать с TikTok в обход закона

Несмотря на запрет
Хотя TikTok в США официально запретили более полугода назад, приложение всё ещё работает в стране — благодаря письмам от Министерства юстиции.
Власти США разрешили Apple и Google работать с TikTok в обход закона

© Ferra.ru

TikTok был недоступен всего несколько часов в январе 2025 года, перед вступлением Дональда Трампа в должность президента. Уже 19 января сервис снова заработал, а 13 февраля приложение вернулось в магазины Apple и Google. Компании опасались нарушить закон «о защите от приложений, контролируемых иностранными противниками».

Ранее сообщалось, что Минюст США дал крупным технокомпаниям устные гарантии, что им не грозит наказание за работу с TikTok. Теперь стали известны подробности этих заверений: по запросу Закона о свободе информации были опубликованы письма, направленные в Apple, Google, Amazon и другие компании.

В письме от 30 января 2025 года генеральный прокурор Пэм Бонди сообщила, что резкое отключение TikTok может повлиять на национальную безопасность и внешнюю политику. Поэтому Apple и Google разрешено продолжать сотрудничество с TikTok без юридических последствий.

В письме от 5 апреля 2025 года Минюст также отказался от любых претензий к компаниям за их действия в указанный период.

Источник:engadget
Автор:Максим Многословный
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