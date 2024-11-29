Власти США вновь начали антимонопольное расследование против Microsoft

Цель расследования - выяснить, не злоупотребляет ли Microsoft своей рыночной властью, особенно в облачном сервисе Azure. Согласно обвинениям, технологический гигант использует “ограничивающие” лицензии, которые не позволяют клиентам передавать данные на конкурирующие платформы, что, по мнению критиков, “запирает” их в экосистеме Microsoft.

Помимо опасений по поводу Azure, FTC также расследует деятельность Microsoft в сфере кибербезопасности и искусственного интеллекта. Конкуренты, такие как Google и Amazon, которые борются за долю рынка облачных вычислений, высказывают опасения по поводу политики Microsoft, включая заявления о завышении цен для клиентов, использующих Windows Server на конкурирующих платформах.