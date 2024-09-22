Власти США захотели запретить в стране китайское и российское ПО для автопилотов

Опубликовано 22 сентября 2024, 19:041 мин.
Власти США захотели запретить в стране китайское и российское ПО для автопилотовУ них есть есть Tesla
Власти США намерены ввести новые правила, запрещающие аппаратное и программное обеспечение китайского и российского производства для автомобилей в стране. Министерство торговли США обнародует предлагаемые правила уже в понедельник, сосредоточившись на якобы «предотвращении рисков кибербезопасности» в системах автопилота и связи транспортных средств.
Ограничения касаются ПО, которое может позволить «иностранным правительствам взламывать или отслеживать автомобили в США». Предлагаемые правила затронут как традиционно топливные, так и электрические автомобили, оснащенные облачными сервисами.
Этот шаг был предпринят после того, как в марте президент США Джо Байден заявил о начале расследования рисков китайского ПО для автомобилей в стране. Автопроизводители из Поднебесной, включая таких крупных игроков, как BYD, могут столкнуться с серьезными потерями, если их технологии будут запрещены полностью.