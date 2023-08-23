Власти США запросили у TikTok опции для «внутреннего шпионажа»Все произошло в прошлом году
Как сообщается, американские государственные регуляторы попытались заключить соглашение с TikTok, чтобы предотвратить потенциальный запрет приложения в стране. Подробности соглашения, полученные Forbes, свидетельствуют о том, что предлагаемая сделка предоставила бы правительству США обширный контроль и доступ к деятельности TikTok.
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Это вызвало опасения по поводу возможной тактики слежки, аналогичной той, которую приписывают китайским чиновникам. Проект соглашения, датированный летом 2022 г., предлагал американским ведомствам беспрецедентный доступ к объектам, записям и серверам TikTok, позволяя им изучать деятельность компании и даже накладывать вето на назначения руководителей.
Это позволило бы им блокировать изменения условий предоставления услуг, заказывать аудиторские проверки и даже временно прекращать работу TikTok в США. Хотя компания TikTok не подтвердила и не опровергла проект соглашения, она подчеркнула свою приверженность «защите данных американских пользователей».