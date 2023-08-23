Власти США запросили у TikTok опции для «внутреннего шпионажа»

Это вызвало опасения по поводу возможной тактики слежки, аналогичной той, которую приписывают китайским чиновникам. Проект соглашения, датированный летом 2022 г., предлагал американским ведомствам беспрецедентный доступ к объектам, записям и серверам TikTok, позволяя им изучать деятельность компании и даже накладывать вето на назначения руководителей.

Это позволило бы им блокировать изменения условий предоставления услуг, заказывать аудиторские проверки и даже временно прекращать работу TikTok в США. Хотя компания TikTok не подтвердила и не опровергла проект соглашения, она подчеркнула свою приверженность «защите данных американских пользователей».