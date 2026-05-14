Власти Техаса обвинили Netflix в слежке за детьми

В иске говорится, что стриминговый сервис записывает «миллиарды» действий пользователей — на чём они задерживают взгляд, как долго смотрят тот или иной фрагмент и т.д. Эти данные, по версии обвинения, используют для получения прибыли.

Внимание уделили и дизайну приложения. Прокурор называет его «вызывающим привыкание». Мол, автоматическое включение следующего эпизода и другие приёмы заставляют людей оставаться на платформе дольше.

В иске также напоминают, что бывший глава Netflix Рид Хастингс в 2019–2020 годах публично заявлял: компания не собирает и не продаёт данные пользователей для рекламы. Однако, по мнению властей Техаса, реальность оказалась иной.

Представители Netflix назвали иск необоснованным и пообещали защищать себя в суде.