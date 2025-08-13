Власти Великобритании посоветовали удалять письма в Gmail ради… экономии воды

По словам Хелен Уэйкхэм из Агентства по охране окружающей среды страны, простые действия вроде выключения крана или очистки электронной почты могут помочь «в общем деле сохранения воды и защиты рек».

Небольшой дата-центр с устаревшей системой охлаждения может расходовать более 25 миллионов литров воды в год. Технологические компании уже ищут решения — Microsoft, например, тестировала размещение серверов на дне моря и в специальных жидкостях, не испаряющихся при охлаждении.

Кроме того, энергоснабжение дата-центров косвенно увеличивает потребление воды, так как традиционные электростанции также используют её для охлаждения и выработки пара.