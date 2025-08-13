Власти Великобритании посоветовали удалять письма в Gmail ради… экономии воды

Опубликовано 13 августа 2025, 21:001 мин.
Власти Великобритании посоветовали удалять письма в Gmail ради… экономии водыЭкология во главе
В условиях сильной засухи в Великобритании власти призывают жителей менять повседневные привычки — вплоть до удаления старых писем и фотографий. Такой совет дал Национальный комитет по засухе, отметив, что работа дата-центров, где хранятся эти данные, требует больших объёмов воды для охлаждения серверов.
© Ferra.ru
По словам Хелен Уэйкхэм из Агентства по охране окружающей среды страны, простые действия вроде выключения крана или очистки электронной почты могут помочь «в общем деле сохранения воды и защиты рек».
Небольшой дата-центр с устаревшей системой охлаждения может расходовать более 25 миллионов литров воды в год. Технологические компании уже ищут решения — Microsoft, например, тестировала размещение серверов на дне моря и в специальных жидкостях, не испаряющихся при охлаждении.
Кроме того, энергоснабжение дата-центров косвенно увеличивает потребление воды, так как традиционные электростанции также используют её для охлаждения и выработки пара.