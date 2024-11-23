Власти Японии призвали граждан включать логины и пароли в завещания

Так, оставляя данные к своим аккаунтам, люди могут гарантировать, что члены семьи смогут, например, отменить неиспользуемые подписки или удалить те же аккаунты. Кроме того, такой шаг имеет экологические преимущества, считает центр по защите прав потребителей — удаление старых учетных записей снижает нагрузку на центры обработки данных, уменьшая углеродный след, связанный с облачным хранением данных.

В то время как некоторые технологические компании, например Apple, уже предлагают возможность связаться с наследниками, чтобы управлять учетными записями посмертно, многие онлайн-сервисы не имеют таких функций. Чтобы упростить этот процесс, Центр рекомендует использовать менеджеры паролей.