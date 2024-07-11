Влияние TikTok: Instagram* отдал предпочтение коротким видео

Моссери подчеркнул, что основная цель Instagram*- помочь пользователям общаться с друзьями и изучать интересы. Он утверждает, что короткие видео способствуют взаимодействию и обмену информацией, в то время как длинные видео снижают этот показатель. Отдавая предпочтение короткому контенту, Instagram* стремится создать "более интерактивную и дружелюбную среду".

Это решение контрастирует с такими платформами, как TikTok, которые вкладывают больше средств в длинные видео. Иронично, но именно TikTok раскрутил формат коротких видео.

Однако Моссери считает, что "сохранение основной идентичности Instagram*" имеет решающее значение и что "длинный контент не соответствует этой цели".

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена