Влияние TikTok: Instagram* отдал предпочтение коротким видео

Опубликовано 11 июля 2024, 09:45
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Влияние TikTok: Instagram* отдал предпочтение коротким видеоГоворит Адам Моссери
По словам главы Instagram* Адама Моссери, соцсеть не будет делать упор на длинные видеоролики, предпочитая придерживаться "короткого контента", чтобы "сохранить свою основную миссию". Так, Моссери объяснил, что, хотя пользователи могут размещать видео длительностью до часа, а платформа ранее экспериментировала с IGTV, "короткие видео остаются в центре внимания".
Моссери подчеркнул, что основная цель Instagram*- помочь пользователям общаться с друзьями и изучать интересы. Он утверждает, что короткие видео способствуют взаимодействию и обмену информацией, в то время как длинные видео снижают этот показатель. Отдавая предпочтение короткому контенту, Instagram* стремится создать "более интерактивную и дружелюбную среду".
Это решение контрастирует с такими платформами, как TikTok, которые вкладывают больше средств в длинные видео. Иронично, но именно TikTok раскрутил формат коротких видео.
Однако Моссери считает, что "сохранение основной идентичности Instagram*" имеет решающее значение и что "длинный контент не соответствует этой цели".
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена