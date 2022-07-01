Вместо лица: в WhatsApp разрешат использовать аватары для видеозвонков

Как видно по скриншоту, на экране видеовызова появится новая опция, которая позволит вам немедленно переключиться на аватар. Пока функция находится в стадии разработки.

Кроме того, WhatsApp позволит пользователям отправлять аватары в виде стикеров прямо в чаты и группы. Фактически, вы сможете настроить свой собственный аватар, запустив «Редактор аватаров», а далее использовать его, как хотите.

Когда функция появится в стабильной версии приложения, пока неясно.