Внимание: половина пользователей приложений для знакомств врут о себе

18:35, 02 декабря 2022
1 мин.
Внимание: половина пользователей приложений для знакомств врут о себеА вы честны?
Согласно новому исследованию, почти половина одиноких американцев, использующих приложения для знакомств, о чём-то врали в своём профиле.
Фото: Unsplash
47% опрошенных признались, что намеренно преувеличивали правду или представляли себя в ложном свете. Исследователи говорят, что эта практика была несколько более распространена среди респондентов-мужчин, чем среди респондентов-женщин (51% против 44%).
О чём люди больше всего лгут? Как ни странно, оказалось, что самая распространённая ложь — ложь о причёске (61%). На втором месте оказалось враньё о работе (55%). Каждый четвёртый из всех опрошенных лгал даже о своём росте.