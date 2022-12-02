Внимание: половина пользователей приложений для знакомств врут о себе

47% опрошенных признались, что намеренно преувеличивали правду или представляли себя в ложном свете. Исследователи говорят, что эта практика была несколько более распространена среди респондентов-мужчин, чем среди респондентов-женщин (51% против 44%).

О чём люди больше всего лгут? Как ни странно, оказалось, что самая распространённая ложь — ложь о причёске (61%). На втором месте оказалось враньё о работе (55%). Каждый четвёртый из всех опрошенных лгал даже о своём росте.