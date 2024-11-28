Вновь «российские хакеры»: в Firefox и Windows нашли серьезную уязвимость

RomCom использовала эти уязвимости через вредоносные веб-сайты для заражения пользователей, получая несанкционированный доступ к важным системам. Mozilla устранила уязвимость в Firefox, выпустив патч 9 октября, а Microsoft устранила дефект в Windows 12 ноября, после сообщения группы анализа угроз Google.

RomCom известна по предыдущим атакам с использованием выкупного ПО, например, на японского технологического гиганта Casio.