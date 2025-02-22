Внутри •Meta обсуждали обучение ИИ на «пиратском» контенте

Во внутренних чатах выяснилось, что некоторые сотрудники считают, что лучше просить прощения, чем разрешения. Один из инженеров предложил покупать электронные книги вместо того, чтобы заключать лицензионные сделки, а другой отметил, что многие стартапы, скорее всего, уже используют пиратские книги.

В обсуждениях также упоминалось использование Libgen, сайта, известного тем, что на нем незаконно распространяются книги, защищенные авторским правом. Электронные письма говорят о том, что компания рассматривала способы скрыть его использование.

Сообщается, что компания даже признавала, что данных из •Facebook и •Instagram недостаточно для обучения ИИ.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена