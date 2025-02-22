Внутри •Meta обсуждали обучение ИИ на «пиратском» контенте

Опубликовано 22 февраля 2025, 17:401 мин.
Внутри •Meta обсуждали обучение ИИ на «пиратском» контентеИспользование защищенного авторским правом контента
Новые судебные документы показывают, что сотрудники •Meta обсуждали использование материалов, защищенных авторским правом, для обучения моделей искусственного интеллекта компании, даже если это означало нарушение правовых норм. Откровения появились в результате судебного разбирательства по иску Kadrey, в котором авторы, включая Сару Сильверман, утверждают, что обучение искусственного интеллекта в •Meta нарушает законы об авторском праве. •Meta, однако, утверждает, что это подпадает под «добросовестное использование».
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Во внутренних чатах выяснилось, что некоторые сотрудники считают, что лучше просить прощения, чем разрешения. Один из инженеров предложил покупать электронные книги вместо того, чтобы заключать лицензионные сделки, а другой отметил, что многие стартапы, скорее всего, уже используют пиратские книги.
В обсуждениях также упоминалось использование Libgen, сайта, известного тем, что на нем незаконно распространяются книги, защищенные авторским правом. Электронные письма говорят о том, что компания рассматривала способы скрыть его использование.
Сообщается, что компания даже признавала, что данных из •Facebook и •Instagram недостаточно для обучения ИИ.
•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена