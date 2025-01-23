Опубликовано 23 января 2025, 12:001 мин.
Внутри Reddit стали запрещать ссылки на X (бывший Twitter)Из-за позиции Маска
Десятки сообществ Reddit начали запрещать ссылки на X (бывший Twitter) из-за растущего недовольства платформой. Популярные сабреддиты, такие как r/formula1, r/comics и r/military, а также более мелкие присоединились к этой тенденции, ссылаясь на такие проблемы, как «требования к авторизации, низкокачественный контент и активность ботов на X».
© Ferra
Движение началось с r/newjersey, модераторы которого открыто раскритиковали X и его владельца Илона Маска в посте. С тех пор многие сабреддиты, включая r/pcgaming, r/spiderman и r/rupaulsdragrace, последовали этому примеру, блокируя ссылки на X или продвигая альтернативы вроде Bluesky.
Однако не все сообщества согласны с этим. Например, модераторы r/chess отметили проблемы с «логистикой», поскольку X является основным источником их контента.