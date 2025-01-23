Внутри Reddit стали запрещать ссылки на X (бывший Twitter)

Движение началось с r/newjersey, модераторы которого открыто раскритиковали X и его владельца Илона Маска в посте. С тех пор многие сабреддиты, включая r/pcgaming, r/spiderman и r/rupaulsdragrace, последовали этому примеру, блокируя ссылки на X или продвигая альтернативы вроде Bluesky.

Однако не все сообщества согласны с этим. Например, модераторы r/chess отметили проблемы с «логистикой», поскольку X является основным источником их контента.