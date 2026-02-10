Внутри успешных научных нейросетей нашли общую «картину мира»Нейросети сходятся в понимании мира, показало исследование
Исследователи сравнили 59 моделей с помощью нескольких взаимодополняющих метрик. Они проверили как локальную структуру данных, так и глобальную, оценили информативность моделей и их внутреннюю сложность. Ключевой вывод: чем лучше модель решает свою задачу, тем ближе её внутреннее представление к представлениям других сильных моделей.
На этом наборе измерений авторы исследования получают несколько устойчивых наблюдений. Во-первых, модели одной модальности ожидаемо показывают сильное совпадение внутренних представлений. Во-вторых, гораздо интереснее кросс-модальное сходство: string-модели для молекул (Molformer, ChemBERTa) и 3D-модели (Orb V2, Orb V3) заметно согласованы, хотя их входные данные принципиально различны. Для белков эффект еще сильнее: sequence- и structure-модели согласованы почти вдвое сильнее лучших кросс-модальных пар для малых молекул, а LLM общего назначения (DeepSeek R1, Qwen3), которым подали SMILES-строки, тоже показывают ненулевую согласованность с MLIP-моделями.
Это наблюдение справедливо даже для моделей, работающих с принципиально разными типами данных. Интересно, что сходство определяется в первую очередь данными, на которых обучалась модель, а не её архитектурой.
Почему это важно? Это открытие поддерживает гипотезу о том, что существует оптимальный, «платонический» способ представления информации о мире, к которому стремятся все качественные модели.
Авторы статьи показывают, что различные архитектуры, обученные на различных данных, тем не менее приходят к сильно согласованным внутренним представлениям. Более того, наблюдается систематическая зависимость: чем лучше модель справляется с поставленной задачей, тем ближе ее представления к представлениям других высококачественных моделей. Иными словами, representational alignment растет вместе с качеством модели.
На практике это может ускорить обучение новых нейросетей, так как у нас появляется ориентир — то общее пространство представлений, к которому они должны прийти. Также это упрощает создание мощных мультимодальных систем, объединяющих текст, изображения и научные данные, что полезно для робототехники, разработки лекарств и материаловедения.
Однако авторы предупреждают: сходство не гарантирует, что модели выучили абсолютно верные закономерности. Они могли просто найти одинаковый, но ошибочный «короткий путь» в данных. Интерпретировать их решения нужно с осторожностью.