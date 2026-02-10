Внутри успешных научных нейросетей нашли общую «картину мира»

Это наблюдение справедливо даже для моделей, работающих с принципиально разными типами данных. Интересно, что сходство определяется в первую очередь данными, на которых обучалась модель, а не её архитектурой.

Почему это важно? Это открытие поддерживает гипотезу о том, что существует оптимальный, «платонический» способ представления информации о мире, к которому стремятся все качественные модели.