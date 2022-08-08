Во сколько раз сократилось число пользователей Facebook* и Instagram* в России

Данные Mediascope охватывают всё население России в возрасте от 12 лет. Так, после 24 февраля аудитория Instagram упала с 37,8 млн до 30 млн пользователей в марте. Затем в апреле число уменьшилось ещё вдвое — до 14,2 млн человек. К июлю среднесуточное количество пользователей снизилось до 10,6 млн.

У Facebook тоже наблюдается падение. С примерно 9 млн пользователей в феврале до 1,9 млн в июле.

Эксперты отметили, что к методологии Mediascope есть вопросы. Россияне сейчас активно используют VPN и заходят в сеть не под своими IP-адресами. В Mediascope, однако, заявили, что компания «видит всю картинку медиапотребления» и тех пользователей, которые заходят на сервисы через VPN.