Во сколько раз сократилось число пользователей Facebook* и Instagram* в России

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Во сколько раз сократилось число пользователей Facebook* и Instagram* в РоссииПродолжает неуклонно падать
Компания Mediascope поделилась данными, из которых стало ясно, что ежедневная российская аудитория Facebook и Instagram (*принадлежат Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой) сократилась с января по июль 2022 года в восемь и почти в четыре раза соответственно.
Данные Mediascope охватывают всё население России в возрасте от 12 лет. Так, после 24 февраля аудитория Instagram упала с 37,8 млн до 30 млн пользователей в марте. Затем в апреле число уменьшилось ещё вдвое — до 14,2 млн человек. К июлю среднесуточное количество пользователей снизилось до 10,6 млн.
У Facebook тоже наблюдается падение. С примерно 9 млн пользователей в феврале до 1,9 млн в июле.
Эксперты отметили, что к методологии Mediascope есть вопросы. Россияне сейчас активно используют VPN и заходят в сеть не под своими IP-адресами. В Mediascope, однако, заявили, что компания «видит всю картинку медиапотребления» и тех пользователей, которые заходят на сервисы через VPN.