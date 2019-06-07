Во «ВКонтакте» появится новый видеораздел с рекомендациями

Сначала раздел будет состоять из трёх подразделов: «Моё видео», «Для Вас», «Популярное». С первым всё понятно: это загруженные, добавленные или понравившиеся пользователю видео. Во втором подразделе будут появляться индивидуальные рекомендации, составленные специальными алгоритмами. Третий будет содержать лучшие видеоролики за неделю и месяц. Помимо этого в разделе «Видео» появятся рубрики с тематическими роликами (например, «Спорт», «Наука и техника», «Красота»).

Во время тестирования «ВКонтакте» будет работать над улучшением алгоритмов, составляющих рекомендации для пользователей. Представитель соцсети также рассказал, что ежемесячно видео во «ВКонтакте» смотрят до 80 миллионов человек. В основном с мобильных устройств.