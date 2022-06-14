Во «ВКонтакте» теперь можно попросить средство гигиены у девушек поблизости

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Во «ВКонтакте» теперь можно попросить средство гигиены у девушек поблизостиИм придёт push-уведомление
Сервис «Здоровье ВКонтакте» запустил «Женский дневник». Он позволяет контролировать менструальный цикл и даже запросить средства гигиены у девушек поблизости — им придёт уведомление.
Во «ВКонтакте» утверждают, что их платформой активно пользуются 49 миллионов женщин. Поэтому новый сервис должен покрыть большую аудиторию. Пользовательницы смогут следить за всеми важными показателями менструации: датой начала и её длительностью, овуляцией, окном фертильности. Сервис также будет показывать примерные даты начала месячных и овуляции.
Кроме того, в «Женском дневнике» появилась кнопка SOS. Она позволяет попросить средства гигиены у девушек, которые находятся поблизости. Они получат push-уведомление с просьбой.
«ВКонтакте» утверждает, что все данные пользовательниц надёжно хранятся и обрабатываются в неперсонализированном формате.