Во «ВКонтакте» теперь можно попросить средство гигиены у девушек поблизости

Во «ВКонтакте» утверждают, что их платформой активно пользуются 49 миллионов женщин. Поэтому новый сервис должен покрыть большую аудиторию. Пользовательницы смогут следить за всеми важными показателями менструации: датой начала и её длительностью, овуляцией, окном фертильности. Сервис также будет показывать примерные даты начала месячных и овуляции.

Кроме того, в «Женском дневнике» появилась кнопка SOS. Она позволяет попросить средства гигиены у девушек, которые находятся поблизости. Они получат push-уведомление с просьбой.

«ВКонтакте» утверждает, что все данные пользовательниц надёжно хранятся и обрабатываются в неперсонализированном формате.