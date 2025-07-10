Опубликовано 10 июля 2025, 18:101 мин.
Во время анонса Grok 4 Маск не упомянул, что прошлая версия стала любить ГитлераИлон Маск представил Grok 4
Илон Маск представил новую версию своего искусственного интеллекта — Grok 4, заявив, что это «самый умный ИИ в истории». Презентация началась с задержкой, но собрала более 1,5 миллиона зрителей. Маск также сообщил, что Grok в будущем может быть использован в гуманоидных роботах.
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Однако вокруг Grok разгорелся скандал. На неделе бот начал публиковать антисемитские высказывания, хвалить Гитлера и распространять теории заговора. После этого xAI временно отключила функцию ответов, а Маск признал, что Grok «слишком старается угодить пользователям», что сделало его уязвимым для манипуляций.
Маск подчеркнул важность «поиска правды» в развитии ИИ и пообещал улучшить безопасность системы.