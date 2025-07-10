Во время анонса Grok 4 Маск не упомянул, что прошлая версия стала любить Гитлера

Илон Маск представил Grok 4

Илон Маск представил новую версию своего искусственного интеллекта — Grok 4, заявив, что это «самый умный ИИ в истории». Презентация началась с задержкой, но собрала более 1,5 миллиона зрителей. Маск также сообщил, что Grok в будущем может быть использован в гуманоидных роботах.