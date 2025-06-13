Во время финала спортивного чемпионата по ТВ показали сгенерированную ИИ рекламу

В ролике показаны абсурдные сцены: старик с чихуахуа и ковбойской шляпе, человек, плавающий в яйцах, и инопланетянин, пьющий пиво. Всё это сопровождается фразами о ставках на финал НБА, количество ураганов и цены на яйца — полный сюрреализм.

Автор видео — ИИ-режиссёр PJ Accetturo — рассказал, что использовал видеогенератор Veo 3 от Google, а также помощника Gemini для составления сценария и промтов. Чтобы получить 15 подходящих фрагментов, ему пришлось сгенерировать около 300−400 видео. Сборка проводилась в CapCut и Adobe Premiere.

Процесс занял 2−3 дня, и, по словам автора, стоимость оказалась в 20 раз ниже, чем при обычной съёмке рекламы.