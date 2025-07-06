Опубликовано 06 июля 2025, 07:391 мин.
Во всё большем числе магазинов находят следы использования ИИ — и это неплохоДля товаров
На голландской онлайн-площадке bol.com пользователи недавно заметили множество товаров с неловкими названиями вроде «aangepaste titel» — это стандартный шаблон от ChatGPT, который продавцы забыли удалить. Эти тексты не пишет сам bol, а сторонние магазины, использующие его платформу. Подобные случаи происходят не только на bol.com, но и даже в российским сегменте маркетплейсов.
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Например, в игре The Alters случайно оставили сгенерированный ИИ-текст, а сервис Crunchyroll подвергся критике за некачественные субтитры, явно написанные ChatGPT. ИИ-эксперт Реми Хилинг говорит, что люди в целом не против текстов от искусственного интеллекта — пока не узнают, что они написаны ИИ. Тогда доверие сразу падает.
По словам маркетолога Марселя Наннинга, такие ошибки подрывают доверие покупателей, что особенно плохо для интернет-торговли. Он считает, что использовать ИИ — нормально, но нужно проверять результат перед публикацией.
В bol.com подтвердили, что борются с подобными ошибками: подозрительные объявления временно скрываются и отправляются продавцам на доработку.