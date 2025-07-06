Например, в игре The Alters случайно оставили сгенерированный ИИ-текст, а сервис Crunchyroll подвергся критике за некачественные субтитры, явно написанные ChatGPT. ИИ-эксперт Реми Хилинг говорит, что люди в целом не против текстов от искусственного интеллекта — пока не узнают, что они написаны ИИ. Тогда доверие сразу падает.

По словам маркетолога Марселя Наннинга, такие ошибки подрывают доверие покупателей, что особенно плохо для интернет-торговли. Он считает, что использовать ИИ — нормально, но нужно проверять результат перед публикацией.

В bol.com подтвердили, что борются с подобными ошибками: подозрительные объявления временно скрываются и отправляются продавцам на доработку.