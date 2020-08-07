Водителям Яндекс.Такси разрешили отказываться везти пассажиров с низким рейтингом

Рейтинг открыли в тестовом режиме для некоторых водителей, пишет TJ. Как рассказал журналистам один из водителей, он может отказаться от перевозки пассажира с низким баллом в неблагополучном районе. И это не отразится на личном рейтинге таксиста.

В Яндексе рассказали, что рейтинг пассажиров показывают только тем водителям, у которых указаны фотография в профиле, оценка, количество выполненных заказов, отзывы других пользователей. В компании отметили, что рейтинг пассажиров не публикуется в открытом доступе.