Опубликовано 06 июня 2025, 13:401 мин.
Военная Lockheed Martin создаст «Бойцовский клуб для ИИ»Арена для тестирования военного ИИ
Американская оборонная компания Lockheed Martin объявила о создании виртуальной платформы под названием «AI Fight Club». Это будет специальное пространство, где компании смогут тестировать свои ИИ-алгоритмы для использования в военных целях — на земле, в воздухе, на море и в космосе.
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Программа создана, чтобы помочь Пентагону быстрее внедрять ИИ, особенно в условиях «конкуренции с Китаем». Изначально Lockheed хотела использовать платформу только для своих нужд, но позже решила открыть её и для небольших компаний, у которых нет ресурсов для полноценного тестирования по стандартам Минобороны США. Это даст военным доступ к новым разработкам за пределами традиционной оборонной отрасли.
Участники будут использовать одобренные правительством модели и проходить испытания в сложных сценариях, имитирующих реальные угрозы. Лучшие проекты могут быть замечены Lockheed Martin как «потенциальные партнёры».
Соревнования между ИИ начнутся в конце 2025 года.