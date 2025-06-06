Военная Lockheed Martin создаст «Бойцовский клуб для ИИ»

Программа создана, чтобы помочь Пентагону быстрее внедрять ИИ, особенно в условиях «конкуренции с Китаем». Изначально Lockheed хотела использовать платформу только для своих нужд, но позже решила открыть её и для небольших компаний, у которых нет ресурсов для полноценного тестирования по стандартам Минобороны США. Это даст военным доступ к новым разработкам за пределами традиционной оборонной отрасли.

Участники будут использовать одобренные правительством модели и проходить испытания в сложных сценариях, имитирующих реальные угрозы. Лучшие проекты могут быть замечены Lockheed Martin как «потенциальные партнёры».

Соревнования между ИИ начнутся в конце 2025 года.