Военному США дали 15 лет тюрьмы за слив секретных документов в Discord

22-летний Тейшейра стал ответственным за одну из крупнейших утечек секретных военных документов в истории США. Он разместил сотни страниц конфиденциальных материалов на частном сервере Discord, включая сведения о передвижениях войск на Украине и действиях разведки США в отношении таких стран, как Китай, Россия и Южная Корея.

Тейшейра, обладавший допуском к информации уровня «Топ-Секрет», использовал рабочие станции для поиска секретных документов, не связанных с его обязанностями, на базе Otis USANG в Массачусетсе. Сначала он размещал текстовые версии документов, а затем публиковал фотографии материалов, когда другие участники сообщества не обращали на них внимания.

Исполняющий обязанности прокурора США Джошуа Леви осудил утечку как нарушение, оказавшее «долгосрочные последствия для национальной безопасности США», что стало «серьезным ударом по разведывательным операциям».