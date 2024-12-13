Военные США начали сотрудничать со многими ИИ-компаниями

4 декабря 2024 года OpenAI объявила о сотрудничестве с Anduril Industries, оборонной компанией, известной своими автономными беспилотниками и системами вооружения . Партнерство будет направлено на использование искусственного интеллекта для противовоздушной обороны, улучшения обнаружения угроз и поддержки более быстрого принятия решений в боевых ситуациях.

Компания Meta последовала этому примеру , открыв свою модель ИИLlama для государственных учреждений США и оборонных подрядчиков, таких как Lockheed Martin. Anthropic также присоединилась к этой тенденции, заключив партнерство с Palantir Technologies, компанией, имеющей глубокие связи с разведкой и обороной.

Этот сдвиг происходит на фоне все более широкого использования беспилотников в военных действиях , пишут СМИ.

По мере интеграции ИИ в военные операции возрастают этические последствия, связанные с опасениями по поводу ошибок, например, неправильной идентификации дружественных сил .

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена