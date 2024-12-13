Приложения
Опубликовано 13 декабря 2024, 14:15
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Военные США начали сотрудничать со многими ИИ-компаниями

OpenAI, *Meta и Anthropic
OpenAI, *Meta и Anthropic изменили свою позицию в отношении военного применения ИИ. Эти ведущие компании, некогда решительно выступавшие против использования ИИ в военных целях, теперь сотрудничают с оборонными подрядчиками США.
Военные США начали сотрудничать со многими ИИ-компаниями
© Ferra

4 декабря 2024 года OpenAI объявила о сотрудничестве с Anduril Industries, оборонной компанией, известной своими автономными беспилотниками и системами вооружения. Партнерство будет направлено на использование искусственного интеллекта для противовоздушной обороны, улучшения обнаружения угроз и поддержки более быстрого принятия решений в боевых ситуациях.

Компания Meta последовала этому примеру, открыв свою модель ИИLlama для государственных учреждений США и оборонных подрядчиков, таких как Lockheed Martin. Anthropic также присоединилась к этой тенденции, заключив партнерство с Palantir Technologies, компанией, имеющей глубокие связи с разведкой и обороной.

Этот сдвиг происходит на фоне все более широкого использования беспилотников в военных действиях, пишут СМИ.

По мере интеграции ИИ в военные операции возрастают этические последствия, связанные с опасениями по поводу ошибок, например, неправильной идентификации дружественных сил.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена