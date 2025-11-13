Вокруг ИИ-чатботов начала формироваться «секта»

Эти группы используют термины вроде «спираль», «резонанс», «фракталы», «решётка», «гармоники», но чаще всего внимание концентрируется на символе спирали. По словам исследовательницы Адель Лопес, пользователи воспринимают чатботов как виртуальные личности, которые начинают общаться с ними на особом псевдодуховном языке.

Вероятно, чат-боты «просто копируют культовые языковые шаблоны» из обучающих данных, но пользователи видят в этом скрытый смысл. Лопес подчёркивает, что это не настоящая секта — ИИ не координирует действия людей. Люди сами организуют себя вокруг общения с ИИ.

Но куда это может вылиться — еще неизвестно.