Володин поддержал меры против сервисов, что навязывают допуслуги

Опубликовано 20 июля 2025, 16:521 мин.
Володин поддержал меры против сервисов, что навязывают допуслугиДля защиты покупателей
Госдума на этой неделе в первом чтении приняла законопроект, который увеличит штрафы за навязывание дополнительных платных товаров и услуг. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Он подчеркнул, что часто покупателей заставляют делать ненужные покупки с помощью манипуляций и угроз, из-за чего дополнительные услуги могут стоить до 50% от основной покупки. За такие действия нужно жестко наказывать.
По новому закону штрафы для должностных лиц могут вырасти до 300 тысяч рублей вместо нынешних четырех тысяч, а для компаний — до миллиона рублей вместо 40 тысяч.
Володин уверен, что это поможет защитить людей от навязанных товаров и предотвратить нарушения со стороны продавцов и исполнителей услуг.