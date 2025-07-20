Володин поддержал меры против сервисов, что навязывают допуслуги

Он подчеркнул, что часто покупателей заставляют делать ненужные покупки с помощью манипуляций и угроз, из-за чего дополнительные услуги могут стоить до 50% от основной покупки. За такие действия нужно жестко наказывать.

По новому закону штрафы для должностных лиц могут вырасти до 300 тысяч рублей вместо нынешних четырех тысяч, а для компаний — до миллиона рублей вместо 40 тысяч.

Володин уверен, что это поможет защитить людей от навязанных товаров и предотвратить нарушения со стороны продавцов и исполнителей услуг.