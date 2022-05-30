Вот откуда у вас вирусы на компьютере: Chrome пропускает 75% мошеннических сайтов

Специалисты Which? обнаружили, что из 800 фишинговых сайтов Chrome заблокировал только 28% на Windows и 25% на macOS. Firefox, например, справляется куда лучше. Браузер заблокировал 85% фишинговых сайтов на Windows и 78% на Mac.

Компания Google, впрочем, уже заявила, что скептически относится к результатам исследования. IT-гигант утверждает, что методология и результаты требуют тщательного изучения. Компания говорит, что уже более 10 лет Google помогает установить стандарт защиты от фишинга и бесплатно предоставляет базовую технологию для других браузеров, в том числе Mozilla.

В любом случае, пользователям стоит быть бдительнее и не кликать по подозрительным ссылкам.