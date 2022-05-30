Вот откуда у вас вирусы на компьютере: Chrome пропускает 75% мошеннических сайтов

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Вот откуда у вас вирусы на компьютере: Chrome пропускает 75% мошеннических сайтовНо в Google говорят, что не доверяют этой информации
Компания, занимающаяся защитой потребителей, Which? заявила, что браузер Google Chrome не способен распознавать большинство фишинговых сайтов.
Специалисты Which? обнаружили, что из 800 фишинговых сайтов Chrome заблокировал только 28% на Windows и 25% на macOS. Firefox, например, справляется куда лучше. Браузер заблокировал 85% фишинговых сайтов на Windows и 78% на Mac.
Компания Google, впрочем, уже заявила, что скептически относится к результатам исследования. IT-гигант утверждает, что методология и результаты требуют тщательного изучения. Компания говорит, что уже более 10 лет Google помогает установить стандарт защиты от фишинга и бесплатно предоставляет базовую технологию для других браузеров, в том числе Mozilla.
В любом случае, пользователям стоит быть бдительнее и не кликать по подозрительным ссылкам.