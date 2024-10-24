Вот вам и «опенсорс»: российских разработчиков «вычеркнули» из ядра Linux

Среди удалённых — мейнтейнеры драйверов для Acer Aspire 1, оборудования Baikal-T1 и нескольких компонентов Renesas. Хотя сами драйверы остаются частью ядра, их официальные мейнтейнеры больше не признаются, большинство из них связаны с российскими адресами электронной почты, отмечают СМИ.

Грег Кроа-Хартман (Greg Kroah-Hartman), автор патча, отбросившего различных сопровождающих, пока никак не прокомментировал эту ветку изменений, но Линус Торвальдс (Linus Torvalds) высказал свое мнение. Создатель Linux написал: