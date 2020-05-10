ВОЗ может создать собственное приложение для отслеживания контактов больных COVID-19

Представитель ВОЗ рассказал журналистам, что приложение планируется запустить чуть позже в мае. Любая страна сможет выпустить кастомизированную версию приложения, но может и воспользоваться уже готовой.

Приложение ВОЗ, как минимум, будет содержать инструмент для оценки симптомов заболевания. Также организация рассматривает возможность добавить отслеживание контактов заражённых коронавирусной инфекцией. ВОЗ уже общалась с Apple или Google по поводу использования их совместной технологии мониторинга контактов. Впрочем пока организация сомневается во внедрении подобного инструмента из-за вопросов конфиденциальности. Однако функция отслеживания контактов всё-таки была бы очень полезна.