ВОЗ объявила вспышку оспы обезьян международной чрезвычайной ситуацией

Нынешняя вспышка значительно отличается от предыдущего эпизода 2022-2023 годов, который был вызван менее серьезным вирусом клада II. Вирус клада I вызывает более тяжелое заболевание и высокий уровень смертности. Он распространяется традиционным контактным путем, в основном поражая детей и медицинских работников, а не половым путем, как это было во время предыдущей вспышки, пишут СМИ.

С января 2023 года в ДРК зарегистрировано более 22 000 предполагаемых случаев заболевания и более 1200 смертей. Вирус распространился на соседние страны, включая Бурунди, Руанду, Кению и Уганду. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям, изучивший данные из пострадавших регионов, рекомендовал объявить ЧСЗМЗ, чтобы “мобилизовать скоординированные международные ответные меры”.

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