Возможное кумовство: Reddit стал «захватывать» результаты поисковика Google

Во-первых, поисковая система Google с ИИ уже близка к массовому использованию, что потенциально меняет принцип ранжирования веб-сайтов. Во-вторых, Google в целом отдает приоритет форумам вроде Reddit в результатах поиска, а для некоторых пользователей появляется специальный раздел «Обсуждения и форумы».

Однако вновь обретенная популярность Reddit может быть не совсем случайной. Недавно Google заключил с этой платформой сделку стоимостью 60 миллионов долларов, чтобы обучать свои модели искусственного интеллекта на контенте Reddit. Появились предположения, что в обмен на эти ценные данные Google мог пообещать Reddit лучшую видимость в поисковой выдаче.

Эксперты называют рост Reddit «беспрецедентным». Теперь платформа конкурирует с такими гигантами, как Wikipedia и YouTube, и даже соперничает с Amazon в «высокоценных коммерческих поисках».

Google защищает свои действия, утверждая, что они просто отвечают предпочтениям пользователей. Согласно их исследованиям, люди ценят опыт других людей, поэтому обсуждения на форумах становятся более заметными в релевантных поисковых запросах.