Возвращение блудного сына: ушедшие к конкуренту Twitter пользователи остались там ненадолго

В первую неделю января насчитывалось около 1,8 миллиона активных пользователей, по сравнению с более чем 2,5 миллионами в начале декабря, сообщает The Guardian.

До того, как Маск взял под контроль Twitter в конце октября, активных пользователей Mastodon было около 500 000. К середине ноября это число выросло почти до 2 млн.

Всплеск числа новых пользователей Mastodon продолжался в течение ноября, достигнув пика в более 130 000 новых пользователей ежедневно. Эти всплески, кстати, частенько совпадали со спорными решениями, принятыми Илоном Маском по отношению к Twitter.

"Twitter в своей самой базовой форме прост", - говорит Мэг Коффи, стратег по социальным сетям. "Вы можете открыть приложение или веб-сайт, набрать несколько слов, и все готово".

Для многих Mastodon, возможно, оказался слишком сложным. Некоторые скорее всего вернулись в Twitter, а другие, по словам Коффи, полностью отказались от социальных сетей.