Впервые раскрыты доходы магазина приложений Google

Сторонние разработчики приложений под Android недовольны тем, что Google обязывает их использовать свои платёжные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30% с продаж.

Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного дела, только в 2019 году магазин приложений получил выручку в размере $11,2 млрд. При этом валовая прибыль составила $8,5 млрд, а операционная прибыль — примерно $7 млрд.

В указанную сумму входит доход с продаж приложений, покупок внутри приложений и рекламы.

Сегодня также стало известно, что Google предлагал сервису Netflix «значительно сократить комиссию», чтобы он отказался от своих претензий к Google Play.