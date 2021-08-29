Впервые раскрыты доходы магазина приложений Google

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Сегодня в 14:36
Впервые раскрыты доходы магазина приложений GoogleЭто большие деньги
В рамках очередного антимонопольного дела против Google были впервые раскрыты финансовые показатели магазина приложений Google Play.
Сторонние разработчики приложений под Android недовольны тем, что Google обязывает их использовать свои платёжные инструменты при продаже подписок и контента и взимает комиссию до 30% с продаж.
Согласно документам, рассекреченным в рамках антимонопольного дела, только в 2019 году магазин приложений получил выручку в размере $11,2 млрд. При этом валовая прибыль составила $8,5 млрд, а операционная прибыль — примерно $7 млрд.
В указанную сумму входит доход с продаж приложений, покупок внутри приложений и рекламы.
Сегодня также стало известно, что Google предлагал сервису Netflix «значительно сократить комиссию», чтобы он отказался от своих претензий к Google Play.