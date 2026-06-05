Впервые в истории Интернета трафика от ботов стало больше, чем от людей

Опубликовано 05 июня 2026, 16:511 мин.
Впервые в истории Интернета трафика от ботов стало больше, чем от людейТеория Мертвого Интернета
Cloudflare сообщила, что впервые за историю интернета «автоматические программы», боты по-простому, отправляют больше запросов на сайты, чем живые люди. Сейчас они генерируют 57,5% всех запросов, а на долю человека приходится лишь 42,5%. Глава Cloudflare Мэттью Принс ожидал, что это случится не раньше 2027 года.
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Под ботами понимают не только вирусы или поисковые боты. Сюда же входят ИИ-агенты: те, что сравнивают цены на товары, проверяют расписание авиарейсов, ищут информацию в интернете или помогают сделать заказ в магазине.
В Cloudflare уточняют, что речь идёт именно о «количестве запросов», а не о «времени, проведённом в сети». Люди по-прежнему больше смотрят видео, листают ленты соцсетей и играют в игры.