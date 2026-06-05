Впервые в истории Интернета трафика от ботов стало больше, чем от людей

Под ботами понимают не только вирусы или поисковые боты. Сюда же входят ИИ-агенты: те, что сравнивают цены на товары, проверяют расписание авиарейсов, ищут информацию в интернете или помогают сделать заказ в магазине.

В Cloudflare уточняют, что речь идёт именно о «количестве запросов», а не о «времени, проведённом в сети». Люди по-прежнему больше смотрят видео, листают ленты соцсетей и играют в игры.