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16:44, 31 января 2023
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Впервые в истории музыкальный сервис преодолел порог в 200 млн подписчиков

Это Spotify

Количество премиум-подписчиков Spotify увеличилось до 205 млн по состоянию на 31 декабря 2022 года. При этом сервис ушёл из России.

Впервые в истории музыкальный сервис преодолел порог в 200 млн подписчиков

Фото: Unsplash

Увеличение составило +14% по сравнению с предыдущим годом. Количество активных пользователей в месяц (MAU) выросло до 489 млн, что на 20% больше.

Как пишет The Verge, Spotify стал первым сервисом потоковой передачи музыки с таким количеством платных подписчиков. Интересно, что отчёт о прибылях и убытках появился через неделю после того, как сервис объявил об увольнениях, затронувших около 600 сотрудников.

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