Впервые в истории музыкальный сервис преодолел порог в 200 млн подписчиков

Увеличение составило +14% по сравнению с предыдущим годом. Количество активных пользователей в месяц (MAU) выросло до 489 млн, что на 20% больше.

Как пишет The Verge, Spotify стал первым сервисом потоковой передачи музыки с таким количеством платных подписчиков. Интересно, что отчёт о прибылях и убытках появился через неделю после того, как сервис объявил об увольнениях, затронувших около 600 сотрудников.