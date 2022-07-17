Впервые в истории неигровые приложения для iPhone принесли больше денег создателям, чем игровые

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Впервые в истории неигровые приложения для iPhone принесли больше денег создателям, чем игровыеТакие как TikTok
Аналитическая компания Sensor Tower обнаружила кое-что интересное, изучая данные за второй квартал 2022 года. Впервые с момента запуска App Store в 2008 году большая часть доходов приходится на неигровые приложения, а не на игры.
По данным Sensor Tower, траты пользователей на неигровые приложения растут в два раза быстрее, чем в случае с играми. С июня 2014 года траты на приложения выросли в среднем на 40%.
Отмечается, что в мае 2022 года 50,3% трат в американском App Store пришлись на неигровые приложения наподобие Netflix и TikTok. Это отчасти случилось благодаря подпискам.
За весь второй квартал года, 400 неигровых приложений в App Store принесли как минимум $1 млн. А 61 приложение и вовсе заработало по $10 млн.