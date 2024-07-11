Впервые в США мессенджеру запретили обслуживать несовершеннолетних

Федеральная торговая комиссия (FTC) и окружная прокуратура Лос-Анджелеса подали жалобу, в которой утверждалось, что NGL ввела в заблуждение молодых пользователей относительно возможностей искусственного интеллекта по борьбе с кибербуллингом на своей платформе.

В жалобе подробно описывается, как NGL завлекала пользователей в платные подписки с помощью сгенерированных компьютером сообщений, ложно выдаваемых за реальное взаимодействие, и предлагала услуги, обещая раскрыть личности анонимных пользователей за определенную плату, а взамен давала лишь "туманные намеки".

По сообщениям, руководители компании отклоняли жалобы пользователей, называя их "лохами". Согласно мировому соглашению, NGL должна выплатить 5 миллионов долларов и прекратить маркетинг среди несовершеннолетних, а также устранить нарушения законов о защите частной жизни детей путем сбора данных пользователей младше 13 лет без согласия родителей.