Впервые за долгие годы доля Windows на компьютерах упала ниже 60%

Забавно, что заслуги macOS или Linux в этом мало. Аналитики заявили, что целых 21,45% устройств в отчёте значатся как “неизвестные системы”. В мае их было всего 8,16%.

Почему так вышло, не ясно. Statcounter собирает данные с более чем миллиона сайтов по всему миру. Компания уверяет, что “старается отсеивать ботов”. Но не исключено, что часть трафика всё же была создана ими, особенно теми, что собирают информацию для обучения ИИ.

Другое возможное объяснение — люди стали чаще настраивать браузеры на приватность, чтобы скрывать данные об устройстве.