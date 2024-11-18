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Опубликовано 18 ноября 2024, 07:30
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VPN официально «харам». Мусульманам запретили им пользоваться

В Пакистане объявили запрет на использование VPN
Председатель Совета по исламским идеям Пакистана (CII), Рагиб Хуссейн Наими, заявил, что использование VPN для доступа к заблокированным или незаконным сайтам является харамом. В своем заявлении Наими подчеркнул, что согласно шариату, запрещены действия, способствующие аморальности, и VPN, используемые для обхода блокировок на неэтичный или богохульный контент, считаются содействием греху.
VPN официально «харам». Мусульманам запретили им пользоваться
© Ferra

Наими похвалил усилия правительства по блокировке VPN-сервисов, которые противоречат исламским ценностям.

Ранее в мае 2023 года CII предложил меры по регулированию социальных сетей и онлайн-контента, включая регистрацию социальных сетей у специального регулятора и проведение «информационных кампаний».

Наими повторил, что обход блокировок, установленных правительством, является «нарушением как юридических, так и религиозных обязательств».