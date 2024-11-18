VPN официально «харам». Мусульманам запретили им пользоваться

Опубликовано 18 ноября 2024, 07:301 мин.
VPN официально «харам». Мусульманам запретили им пользоватьсяВ Пакистане объявили запрет на использование VPN
Председатель Совета по исламским идеям Пакистана (CII), Рагиб Хуссейн Наими, заявил, что использование VPN для доступа к заблокированным или незаконным сайтам является харамом. В своем заявлении Наими подчеркнул, что согласно шариату, запрещены действия, способствующие аморальности, и VPN, используемые для обхода блокировок на неэтичный или богохульный контент, считаются содействием греху.
Наими похвалил усилия правительства по блокировке VPN-сервисов, которые противоречат исламским ценностям.
Ранее в мае 2023 года CII предложил меры по регулированию социальных сетей и онлайн-контента, включая регистрацию социальных сетей у специального регулятора и проведение «информационных кампаний».
Наими повторил, что обход блокировок, установленных правительством, является «нарушением как юридических, так и религиозных обязательств».