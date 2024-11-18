VPN официально «харам». Мусульманам запретили им пользоваться

Наими похвалил усилия правительства по блокировке VPN-сервисов, которые противоречат исламским ценностям.

Ранее в мае 2023 года CII предложил меры по регулированию социальных сетей и онлайн-контента, включая регистрацию социальных сетей у специального регулятора и проведение «информационных кампаний».

Наими повторил, что обход блокировок, установленных правительством, является «нарушением как юридических, так и религиозных обязательств».