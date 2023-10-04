VPN-провайдер подал в суд на Роскомнадзор

VPN-провайдер подал в суд на РоскомнадзорЧтобы с него сняли блокировку
VPN-провайдер HideMy.name подал иск против Роскомнадзора (РКН), требуя отмены блокировки сервиса, пишет «Коммерсантъ». Блокировка была осуществлена без внесения сервиса в реестр запрещенных сайтов.
HideMy.name неоднократно сталкивался с ограничениями в России, и в 2019 году он успешно добился снятия блокировки своего сайта по решению суда. На данный момент сервис заблокирован с июля 2023 года с помощью ТСПУ, что российские операторы должны ставить на своих сетях.
Представители HideMy.name уверяют, ТСПУ по закону предназначены для предупреждения угроз сетям связи, при этом их VPN-сервис является «всего лишь клиентским приложением и не может представлять угрозу чему-либо». Истцы надеются, что благоприятный исход дела поможет другим ресурсам, столкнувшимся с аналогичными блокировки в будущем.
Однако эксперты отмечают, что доказать наличие помех в работе VPN на оборудовании, установленном операторами, будет непросто.