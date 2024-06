VR доказал свою надежность для отслеживания результатов стрельбы

В исследовании, в котором приняли участие 30 человек с разным уровнем опыта обращения с винтовкой, использовался баллистический симулятор VirTra V-100 для анализа точности, принятия решений и времени реакции с точностью до миллиметра и миллисекунды.

Результаты исследования, опубликованные в журнале The Journal of Strength and Conditioning Research, указывают на возможность создания стандартизированных показателей для баллистических тренировок в виртуальной реальности.

Правда, еще предстоит собрать больше данных, но потенциал уже виден, делятся ученые.