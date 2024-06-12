VR доказал свою надежность для отслеживания результатов стрельбы

Опубликовано 12 июня 2024, 14:52
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VR доказал свою надежность для отслеживания результатов стрельбыИ не только
Недавнее исследование, проведенное учеными из Университета штата Огайо, показывает, что виртуальная реальность может служить надежным инструментом для точного отслеживания результатов стрельбы и мониторинга прогресса отдельных людей с течением времени.
В исследовании, в котором приняли участие 30 человек с разным уровнем опыта обращения с винтовкой, использовался баллистический симулятор VirTra V-100 для анализа точности, принятия решений и времени реакции с точностью до миллиметра и миллисекунды.
Результаты исследования, опубликованные в журнале The Journal of Strength and Conditioning Research, указывают на возможность создания стандартизированных показателей для баллистических тренировок в виртуальной реальности.
Правда, еще предстоит собрать больше данных, но потенциал уже виден, делятся ученые.