VR-очки Apple оказались способны запускать Windows XP

VR-очки Apple оказались способны запускать Windows XPЗа $3,5 тысячи они и не такое должны уметь
Грядущая гарнитура смешанной реальности Vision Pro от Apple, выход которой намечен на 2024 год, уже заинтересовала разработчиков. Еще до того, как продукт появится в магазинах, компания Apple выпустила SDK для visionOS, позволяющий разработчикам создавать и тестировать приложения для Vision Pro на Mac. Удивительно, но разработчикам удалось перенести виртуальную машину Windows XP на visionOS.
Разработчики UTM представили видеоролик, демонстрирующий успешную загрузку Windows XP на симуляторе visionOS. Хотя в настоящее время виртуальная машина не имеет поддержки ввода, разработчики намерены реализовать ее в будущем.
Гарнитура Apple Vision Pro оснащена современными датчиками, камерами высокого разрешения, чипом M2 и чипом R1 для рендеринга изображений, полученных с помощью камеры, в режиме реального времени. Гарнитура поступит в продажу в начале 2024 года по цене 3499 долларов.