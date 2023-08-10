VR-очки Apple оказались способны запускать Windows XP

Разработчики UTM представили видеоролик, демонстрирующий успешную загрузку Windows XP на симуляторе visionOS. Хотя в настоящее время виртуальная машина не имеет поддержки ввода, разработчики намерены реализовать ее в будущем.

Гарнитура Apple Vision Pro оснащена современными датчиками, камерами высокого разрешения, чипом M2 и чипом R1 для рендеринга изображений, полученных с помощью камеры, в режиме реального времени. Гарнитура поступит в продажу в начале 2024 года по цене 3499 долларов.