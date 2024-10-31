VR-подразделение *Meta принесло убытки в $4,4 млрд

Опубликовано 31 октября 2024, 21:411 мин.
VR-подразделение *Meta принесло убытки в $4,4 млрдВ третьем квартале 2024 года
Последний отчет *Meta о доходах демонстрирует продолжение финансовых потерь подразделения Reality Labs, которое зафиксировало убыток в $4,4 млрд за третий квартал 2024 года. Этот показатель почти совпадает с убытками за второй квартал и превышает убыток в $3,742 млрд, зарегистрированный в третьем квартале 2023 года. Несмотря на такие результаты, *Meta продолжает активно инвестировать в развитие экосистемы VR и AR.
Общий доход *Meta достиг $ 40,69 млрд, что помогло смягчить влияние убытков Reality Labs. Компания также сообщила о высоком уровне активности пользователей — 3,29 млрд ежедневных пользователей. С учетом убытка в $ 16,12 млрд за 2023 финансовый год, Reality Labs, по всей видимости, сохранит подобные результаты в 2024 году.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена