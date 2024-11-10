VR-шлем Apple Vision Pro начали использовать даже в радиологии

Опубликовано 10 ноября 2024, 06:001 мин.
VR-шлем Apple Vision Pro начали использовать даже в радиологииА где игры-то
Недавнее исследование, проведенное Университетом Калифорнии в Сан-Диего, показало потенциал Apple Vision Pro в здравоохранении, особенно в радиологии. Исследование сравнивало диагностическую эффективность радиологов, использующих Apple Vision Pro, и тех, кто работал на традиционных ПК при анализе КТ-сканов.
© Apple
Радиологи использовали Apple Vision Pro с приложением Visage Ease VP для анализа 100 КТ-сканов на наличие дивертикулярита. Производительность была сопоставлена с результатами тех, кто использовал обычные настольные компьютеры. Результаты показали, что между двумя устройствами не было значимой разницы в точности диагностики.
Однако исследование подчеркнуло несколько преимуществ Apple Vision Pro, таких как улучшенная эргономика и новые возможности для 3D-визуализации. Иммерсивный дисплей и отслеживание глаз и рук предлагают инновационные способы взаимодействия с медицинскими изображениями, что делает устройство многообещающим инструментом для будущих приложений в радиологии, отмечают врачи.
Игорь тонет.
Автор:Максим Многословный
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