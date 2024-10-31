VR-шлем Apple Vision Pro начнут продавать еще в двух странах

Предзаказы в обеих странах начнутся 4 ноября в 5 утра по местному времени. Начальная цена Vision Pro в США составляет $ 3500. Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что Vision Pro не рассчитан на массовый рынок, и у компании достаточно запасов для удовлетворения спроса.

Аналитики ожидают, что Apple произведет около 600,000 устройств к концу года.

Apple Vision Pro оснащен двумя микродисплеями OLED с разрешением более 4K для каждого глаза, внутри устройства находятся два чипа — Apple M2 для обработки графики и выполнения задач операционной системы visionOS, а также новый чип R1 для обработки данных с камер и сенсоров.