VR-шлем Meta* получит функцию виртуальных окон как у Apple Vision Pro

Опубликовано 26 июня 2024, 18:45
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VR-шлем Meta* получит функцию виртуальных окон как у Apple Vision ProОбновление на подходе
Meta* тестирует новую функцию для своих гарнитур Quest, которая позволяет пользователям свободно размещать виртуальные окна, напоминая функционал Apple Vision Pro. Исторически Horizon OS* поддерживала многозадачность с тремя виртуальными окнами, расположенными рядом друг с другом. Однако в недавнем инсайдер рассказал о найденной экспериментальной функции, позволяющая более гибко размещать окна.
Обновление позволит пользователям перемещать до трех окон 2D-приложений, таких как браузеры или системные настройки, по пространству, сохраняя при этом еще три окна в доке. Функция кажется многообещающей, хотя первые тесты показывают, что размещение окон может сбрасываться после смены ориентации.
Кроме того, пользователи могут переключаться между изогнутыми и плоскими окнами и регулировать яркость виртуального окружения при работе с 2D-приложениями.
Учитывая гораздо более низкую цену Quest 3по сравнению с Vision Pro, достижения Meta могут привлечь более широкую аудиторию, пишут эксперты.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена