VR-шлем Meta* получит функцию виртуальных окон как у Apple Vision Pro

Обновление позволит пользователям перемещать до трех окон 2D-приложений, таких как браузеры или системные настройки, по пространству, сохраняя при этом еще три окна в доке. Функция кажется многообещающей, хотя первые тесты показывают, что размещение окон может сбрасываться после смены ориентации.

Кроме того, пользователи могут переключаться между изогнутыми и плоскими окнами и регулировать яркость виртуального окружения при работе с 2D-приложениями.

Учитывая гораздо более низкую цену Quest 3по сравнению с Vision Pro, достижения Meta могут привлечь более широкую аудиторию, пишут эксперты.

*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена