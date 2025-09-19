VR-шлемы Quest* научили превращать реальные комнаты в виртуальные

Опубликовано 19 сентября 2025, 23:151 мин.
VR-шлемы Quest* научили превращать реальные комнаты в виртуальныеMeta* представила Hyperscape*
Meta* запускает технологию Hyperscape*, которая позволяет создавать цифровые копии реальных помещений с помощью гарнитур Quest 3* и Quest 3S*. Для этого используется приложение Hyperscape Capture*. Оно уже доступно в бета-версии.
© Экстремистская Meta*
Пользователь может отсканировать комнату, а затем «переместиться» в её виртуальный аналог. Сначала такие пространства будут доступны только для личного посещения, но вскоре появится возможность делиться ими по приватной ссылке и приглашать друзей.
Журналисты, протестировавшие систему на Connect 2025, отметили высокую реалистичность сканов — вплоть до мелочей вроде книг на столе или блюд на кухне Гордона Рамзи, которую Meta* использовала в демо. Правда, при приближении детали могут терять чёткость.
Meta* впервые показала Hyperscape на конференции Connect 2024*. Технология ещё развивается.
*принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена