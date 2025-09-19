VR-шлемы Quest* научили превращать реальные комнаты в виртуальные

Пользователь может отсканировать комнату, а затем «переместиться» в её виртуальный аналог. Сначала такие пространства будут доступны только для личного посещения, но вскоре появится возможность делиться ими по приватной ссылке и приглашать друзей.

Журналисты, протестировавшие систему на Connect 2025, отметили высокую реалистичность сканов — вплоть до мелочей вроде книг на столе или блюд на кухне Гордона Рамзи, которую Meta* использовала в демо. Правда, при приближении детали могут терять чёткость.