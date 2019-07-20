Врач оценил достоверность «состаривания» внешности в FaceApp

По словам специалиста, на внешний вид человека влияет большое количество факторов: это и образ жизни, и генетика, и эмоциональное состояние. При попытке вообразить себя в будущем нужно учитывать все. Например, человек без вредных привычек в старости будет выглядеть лучше, чем его пьющий и курящий ровесник.

Так, врач сделал вывод, что приложение FaceApp не располагает достаточным количеством данных, чтобы сделать верный прогноз. По его мнению, программа даёт 33% совпадения, не больше.

Напомним, российское приложение FaceApp снова набрало популярность во всём мире совсем недавно. Технология, основанная на нейросетях, умеет и «состаривать», и «омолаживать» пользователей, и даже «менять» им пол. Власти США и Германии уже высказали свою обеспокоенность приложением, а оно тем временем заняло первое место в App Store в 154 странах из 155.

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