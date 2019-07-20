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Сегодня 14:29

Врач оценил достоверность «состаривания» внешности в FaceApp

Конечно же, невысоко
Российский врач, специализирующийся на болезнях старческого возраста, рассказал журналистам, насколько правдоподобно приложение FaceApp «состаривает» людей на фотографиях.

По словам специалиста, на внешний вид человека влияет большое количество факторов: это и образ жизни, и генетика, и эмоциональное состояние. При попытке вообразить себя в будущем нужно учитывать все. Например, человек без вредных привычек в старости будет выглядеть лучше, чем его пьющий и курящий ровесник.

Так, врач сделал вывод, что приложение FaceApp не располагает достаточным количеством данных, чтобы сделать верный прогноз. По его мнению, программа даёт 33% совпадения, не больше.

Напомним, российское приложение FaceApp снова набрало популярность во всём мире совсем недавно. Технология, основанная на нейросетях, умеет и «состаривать», и «омолаживать» пользователей, и даже «менять» им пол. Власти США и Германии уже высказали свою обеспокоенность приложением, а оно тем временем заняло первое место в App Store в 154 странах из 155.

Изображение Fox News

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