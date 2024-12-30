Врачам не понравилось использовать ИИ в работе: он ошибается

Опубликовано 30 декабря 2024, 21:001 мин.
Врачам не понравилось использовать ИИ в работе: он ошибаетсяИскусственный интеллект может привнести ошибки в уход за пациентами
Врачам не понравилось использовать ИИ в работе. Роль искусственного интеллекта в здравоохранении приветствуется как потенциальное решение для перегруженной системы, но врачи высказывают опасения по поводу его точности. Недавние испытания показали, что ИИ может допускать опасные ошибки при постановке диагноза и лечении пациентов.
Например, Кристофер Шарп из Стэнфордского медицинского центра обнаружил, что GPT-4 рекомендовал неподходящее лечение для пациента с аллергической реакцией на помидоры, предложив то, с чем Шарп не согласился. Аналогично, доктор Роксана Данешжу обнаружила, что ChatGPT рекомендовал неправильное лечение мастита, основываясь на устаревших рекомендациях.
Зато GPT-4 отлично справляется с решением административных задач, таких как расшифровка встреч с пациентами.
Хотя ИИ может помочь врачам работать более эффективно, он еще не достаточно надежен для ухода за пациентами без тщательной проверки, пишут СМИ со ссылкой на экспертов.