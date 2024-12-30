Врачам не понравилось использовать ИИ в работе: он ошибается

Например, Кристофер Шарп из Стэнфордского медицинского центра обнаружил, что GPT-4 рекомендовал неподходящее лечение для пациента с аллергической реакцией на помидоры, предложив то, с чем Шарп не согласился. Аналогично, доктор Роксана Данешжу обнаружила, что ChatGPT рекомендовал неправильное лечение мастита, основываясь на устаревших рекомендациях.

Зато GPT-4 отлично справляется с решением административных задач, таких как расшифровка встреч с пациентами.

Хотя ИИ может помочь врачам работать более эффективно, он еще не достаточно надежен для ухода за пациентами без тщательной проверки, пишут СМИ со ссылкой на экспертов.